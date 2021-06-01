Благодаря реконструкции школа сможет принимать почти вдвое больше учеников, чем раньше - 960 детей.

В Мариуполе открыли после реконструкции школу №26, которая стала первым завершенным объектом программы Владимира Зеленского «Большая стройка» Донецкой области в этом году.

В обновленной школе отпраздновали последний звонок, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Благодаря реконструкции школа сможет принимать почти вдвое больше учеников, чем раньше - 960 детей. На следующий учебный год уже набрали четыре первых класса.

«Рад видеть, как на наших глазах старенькая пошарпанная школа превратилась в современный образовательный центр. Уверен, что в таком заведении детям будет приятно учиться, а преподавателям - учить», - заявил глава ОГА Павел Кириленко.

На ремонт школы потратили 123 млн гривен. За эти средства полностью обновили здание и интерьеры, а также сделали целый спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, столами для настольного тенниса, площадкой с тренажерами.

В школе также появились игровые комнаты для самых маленьких учеников, новая мебель, интерактивные доски и т.д.

Напомним, координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году по инициированной Владимиром Зеленским программе будет открыто 95 школ и 70 детских садов.

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Автор: Иван Бойко