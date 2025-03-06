В Минкульте рассказали о деталях изменений и новых требованиях для получения письма-содействия.

Максимальный срок пребывания артистов и медийщиков за рубежом составляет не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Правительство изменило порядок пересечения границы для артистов и медийщиков лиц из сферы культуры и информационной сферы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram, со ссылкой на постановление Кабинета министров №244 от 4 марта 2025 года, предусматривающее внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые относятся к сфере культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.

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Итак, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут выехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия подтверждающих документов:

письма Минкультуры и стратегических коммуникаций (МКСК) или Минцифры в Администрацию Госпогранслужбы о деталях поездки;

приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

военно-учетного документа с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетного документа в электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано, отмечают в пограничной службе.

В свою очередь в МКСК сообщили, что Постановлением правительства сейчас определены: категории специалистов, процедура получения письма-содействия, перечень документов, сроки пребывания за рубежом, а также ограничения на сотрудничество с лицами, которые являются представителями государства-агрессора. Введен расширенный перечень органов власти, которые уполномочены проверять документы, представленные институтами.

Документом предусмотрены четкие требования соответствия критериям для получения письма-содействия от МКСК. Для юридических лиц обязательным условием является наличие статуса критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Для физических лиц - обязательная регистрация субъекта как физического лица-предпринимателя и осуществления профильной деятельности в течение последних трех лет.

Максимальный срок пребывания артистов и медийщиков за рубежом составляет не более 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы. Срок непрерывного пребывания за границей может быть увеличен до 30 календарных дней в случае получения отдельного письма-согласования.

Что известно о пересечении границы артистов и медийщиков

Как сообщал УНИАН, неделю назад в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины предупредили, что правила выезда артистов и медийщиков за границу во время военного положения будут изменены, чтобы предотвратить злоупотребления.

В сообщении отмечалось, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки. В связи с этим Минкульт разработал проект изменений в правила пересечения госграницы, которые должны быть согласованы в ближайшее время.

Поэтому с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостановило выдачу писем для выезда указанной категории лиц за пределы госграницы.

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