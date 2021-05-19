Погибший злоупотреблял спиртным и перепутал его с керосином / фото altaynews.kz
В Одесской области от отравления керосином погиб 81-летний мужчина.
Об этом сообщает "Думская".
Житель села Александровка под Одессой скончался в больнице в результате желудочного кровотечения и отравления керосином.
Как сообщили изданию в полиции, пенсионер злоупотреблял алкоголем и перепутал бутылку со спиртным и бутылку с горючим.
Причину смерти подтвердило вскрытие, которое провели 17 мая.
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