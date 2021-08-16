Ранее сообщалось, что при обыске в доме Павлова правоохранители нашли две записки.

С мобильного телефона погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова была удалена вся переписка. Следователи не нашли на устройстве ничего, что могло бы помочь расследованию.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома. Ранее в сети появилось видео с камер наблюдения, где запечатлены последние минуты жизни павлова. Можно заметить, что он переписывается с кем-то по телефону.

Ранее сообщалось, что при обыске в доме Павлова правоохранители нашли две записки. Это инструкция по уходу за животными, которую он вероятно составил накануне ночью. Но никакой информации о причинах возможного суицида в письменной форме так и не обнаружили.

Читайте такжеГибель Павлова: нардеп сказала, когда в Кривом Роге возможны выборы мэра

Смерть Константина Павлова - что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Дмитрий Захаров