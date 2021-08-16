Смартфон Павлова, по которому он с кем-то вел переписку перед трагическими событиями, все ещё заблокирован.

Смерть Константина Павлова, которого нашли застреленным в собственном доме, обрастает слухами с молниеносной скоростью. Ясность в ситуацию могла внести вдова погибшего мэра Кривого Рога. Однако, супруга политика отказалась давать комментарии.

Подробности допроса вдовы Павлова со ссылкой на источник в МВД сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, жена погибшего мэра не захотела давать показания о смерти своего супруга. Женщина отказалась комментировать подробности своих отношений с Павловым и не стала рассказывать, были ли у нее ссоры с мужем. Как сообщали СМИ, мэр Кривого Рога отдыхал вместе со своей женой, однако он оставил ее одну и уехал якобы из-за ссор.

Свой отказ вдова Павлова мотивировала отсылкой к 63-й статье Конституции Украины, согласно которой человек может не давать показания против себя, членов своей семьи и ближайших родственников.

Читайте такжеКривой Рог в трауре: стало известно, как из-за гибели Павлова изменится жизнь города"При этом телефон Павлова, по которому он с кем-то переписывался перед выстрелом, все ещё заблокирован", - добавили в Telegram-канале.

Ранее УНИАН уже сообщал, что полиция рассматривает еще одну версию гибели мэра Кривого Рога Павлова. Среди основных версий – убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

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Автор: Полина Кузенко