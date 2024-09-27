Изменения в пенсионном обеспечении вступят в силу с июля следующего года.

В рамках пенсионной реформы в Украине планируется внедрить баллы в зависимости от количества лет труда и размеров уплаченных пенсионных взносов. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума Global Digital Social Forum.

"Мы хотим сделать такие изменения, которые бы показывали очень простой механизм расчета и выплаты пенсий. Ведь люди всегда говорят о двух критериях: количество лет, которые я работал, и количество взносов, которые я платил. И это должно быть основой того, как эта пенсия рассчитывается", - сказала она.

Жолнович пояснила, что эти два критерия планируют закладывать в баллы, которые будут суммироваться за каждый месяц работы гражданина. При достижении пенсионного возраста человек будет иметь совокупность баллов, которые переведутся в процент к средней зарплате по Украине.

"Потому что это наиболее релевантная категория, которая показывает реальность денежных средств. То, что мы все, как украинцы, в рамках средней зарплаты зарабатываем, это та сумма, по которой мы, как украинцы, в конкретном году живем. И поэтому это будет наиболее справедливый формат выплаты и накопления наших солидарных пенсионных взносов", - подчеркнула министр.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, изменения в пенсионном обеспечении вступят в силу с июля следующего года.

Отмечается, что новое пенсионное законодательство объединяет три ключевых компонента: солидарную пенсию, накопительную пенсию и добровольные пенсионные накопления.

"Сочетание солидарной и накопительной систем позволит обеспечить замещение 60% заработка лица в течение его жизни, что будет способствовать повышению финансовой стабильности граждан после выхода на пенсию", - сообщили в министерстве.

Пенсии в Украине - последние новости

В правительстве хотят ввести накопительное пенсионное обеспечение. Соответствующий проект закона (№9212) из Верховной Рады вернули на доработку, а впоследствии правительство внесло в него рекомендованные правки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году в Украине запланировали новую индексацию пенсий. Как и в прошлые годы, индексация в 2025 году ожидается в марте.

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