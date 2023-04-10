Некоторые церкви в Черновицкой области скрывают свои связи со страной-агрессором.

С начала 2023 года в Православную Церковь Украины перешли лишь 63 религиозных организации, которые ранее принадлежали к УПЦ Московского патриархата.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные "Опендатабот". С начала полномасштабного вторжения и до конца 2022 года в ПЦУ перешло 214 религиозных общин.

Отмечается, что почти треть церквей, перешедших в ПЦУ с начала года, расположена в Киевской области (20). Также среди лидеров - Винницкая и Хмельницкая области (по 10 церквей).

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В "Опендатаботе" отмечают, что некоторые церкви игнорируют норму закона и не отражают свои связи со страной-агрессором в названии. Поэтому Минюст начал информировать об этом, отмечая в названии религиозного учреждения в Едином государственном реестре "Не указано о принадлежности к Русской православной церкви".

"Однако нашлись такие религиозные организации Московского патриархата, которые, пытаясь скрыть свои связи с РФ, вопреки требованиям закона самовольно исправили название от Минюста на прошлое. Все эти религиозные общины находятся на территории Черновицкой области", - пишет "Опендатабот".

Отмечается, что в целом на данный момент в Украине до сих пор существует 8505 церквей, подчиненных Московскому патриархату. Лидерами среди регионов по количеству таких религиозных учреждений остаются Донецкая (683 церкви), Хмельницкая (613) и Винницкая (563) области.

При этом, добавляют в "Опендатабот", пока невозможно точно определить полное количество религиозных общин УПЦ МП в Едином государственном реестре. А единственное, благодаря чему можно идентифицировать то или иное религиозное учреждение - это его название.

В Департаменте религий Министерства культуры отметили, что, например, организации УПЦ Киевского патриархата имеют соответствующее указание в названии.

"Если же в названии учреждения указано "Украинская православная церковь" без уточнения патриархата, то она связана с УПЦ МП", - пишет "Опендатабот".

Российская церковь в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление для проверки соблюдения условий договоров УПЦ МП на бесплатное пользованием культовыми сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.

10 апреля на внеочередной сессии Ривненского областного совета было принято решение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Перед этим решение о запрете деятельности УПЦ МП приняли в Хмельницкой области. Также там решили отобрать у попов Московского патриархата земли Свято-Покровского кафедрального собора.

Ранее, 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

В январе Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

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