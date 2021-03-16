Парня задержали в Павлограде три года назад через несколько часов после массового убийства.

Апелляционный суд Днепра оставил за решеткой пожизненно Валентина Земцова, которого признали виновным в жестоком убийстве соседской семьи.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Убийство в Павлограде: что известно

Земцова задержали в Павлограде три года назад через несколько часов после массового убийства. Согласно данным следствия три года назад Земцов (тогда 18-летний школьник) в нетрезвом состоянии с ножом ворвался в дом соседей и убил четырехлетнего ребенка и 30-летнего хозяина. Женщина, которая на тот момент была беременна, чудом уцелела после многочисленных ножевых ранений и сбежала от нападавшего.

Потерпевшая Виктория Крыгина заявляла, что именно Земцов совершил нападение, требовала для него самого сурового наказания. Но через некоторое время уже в суде просила не наказывать его слишком строго. Когда суд первой инстанции в конце концов приговорил Земцова к пожизненному лишению свободы, этот приговор начал обжаловать не только школьник, но и потерпевшая.

В апелляционном суде через три года после трагедии женщина вдруг изменила свои показания и заявила, что Земцов защищал ее от мужа.

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Автор: Олег Давыгора