Апелляционный суд Днепра оставил за решеткой пожизненно Валентина Земцова, которого признали виновным в жестоком убийстве соседской семьи.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Убийство в Павлограде: что известно
Земцова задержали в Павлограде три года назад через несколько часов после массового убийства. Согласно данным следствия три года назад Земцов (тогда 18-летний школьник) в нетрезвом состоянии с ножом ворвался в дом соседей и убил четырехлетнего ребенка и 30-летнего хозяина. Женщина, которая на тот момент была беременна, чудом уцелела после многочисленных ножевых ранений и сбежала от нападавшего.
Потерпевшая Виктория Крыгина заявляла, что именно Земцов совершил нападение, требовала для него самого сурового наказания. Но через некоторое время уже в суде просила не наказывать его слишком строго. Когда суд первой инстанции в конце концов приговорил Земцова к пожизненному лишению свободы, этот приговор начал обжаловать не только школьник, но и потерпевшая.
В апелляционном суде через три года после трагедии женщина вдруг изменила свои показания и заявила, что Земцов защищал ее от мужа.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Суд "внезапно" выпустил: подозреваемого в изнасилованиях забросали яйцами в Ривне (видео)
- Издевались из пленных: двум конвоирам секретной тюрьмы боевиков "Изоляция" сообщили о подозрении
- В Полтаве под судом, где рассматривают дело наркоторговцев, произошли столкновения (фото)
- "Минера" моста Метро отправят на принудительное лечение
- В центре Одессы возле школы нашли тело женщины в мешке (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram