Общественную организацию "Всеукраинское патриотическое движение "Достоинство нации", которая занимается патриотическим и спортивным воспитанием молодежи, возглавил председатель винницкой ячейки ОО Вадим Кудияров. На этом посту он сменил предыдущего руководителя Владимира Теслю. Решение единогласно поддержало собрание общественной организации, сообщили в пресс-службе "Достоинства нации".

Предыдущий председатель ОО Владимир Тесля, возглавлявший ее с начала основания, ушел с должности по собственному желанию. Именно он предложил избрать на место руководителя "Достоинства нации" Вадима Кудиярова.

Владимир Тесля отметил, что "Всеукраинская организация "Достоинство нации" постоянно динамично развивается, поэтому такие кадровые изменения будут этому способствовать, поскольку активные, креативные молодые люди должны иметь все возможности для воплощения своих идей.

"Винницкая ячейка движения "Достоинство нации" всегда была одним из лидеров нашей организации. В Виннице налажена системная работа, которая приносит немалые результаты. Именно поэтому на место председателя движения я и предложил молодого и перспективного руководителя Винницкой ячейки нашей общественной организации - Вадима Кудиярова. Доволен, что его кандидатуру утвердили на общем собрании", – прокомментировал Владимир Тесля.

Вадим Кудияров, в свою очередь, поблагодарил предыдущего руководителя и коллег за доверие. "Возглавлять движение "Достоинство нации" – это одновременно и большая честь для меня, и еще большая ответственность, ведь за эти годы существования организации мы добились того, что о нас знают практически во всех областях Украины, нам верят и к нам прислушиваются. Мы будем продолжать в том же духе. Среди наших приоритетов останутся реализация программ в рамках национально-патриотического воспитания молодежи, поддержка талантливой молодежи, перспективных спортсменов и спортивных федераций. Таким образом, мы способствуем формированию нового поколения интеллектуально развитых и сильных духом людей, формированию новой, достойной, элиты нашей нации", – отметил новоизбранный председатель ОО "Всеукраинское патриотическое движение "Достоинство нации".

Напомним, ОО "Всеукраинский патриотический движение "Достоинство нации" создана в мае 2018 года одним из главных функционеров ММА в Украине, основателем и президентом Лиги смешанным боевым искусствам WWFC и Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA Владимиром Плотником, с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи. На протяжении нескольких лет работы ОО, наиболее активно и эффективно себя показали ячейки в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях.

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Автор: Григорий Бондарь