Топ-10 самых распространенных среди украинцев паролей можно взломать меньше, чем за секунду. Первую позицию в рейтинге занимает пароль "qwerty", который в Украине использовали более 376 тысяч раз.
Читайте такжеПрограммы вымогатели и шпионское ПО: специалисты по кибербезопасности опубликовали рейтинг опасных интернет-угрозОб этом говорится в ежегодном отчете компании Nord Security за 2021 год.
В компании проанализировали данные пользователей из 50 стран и выяснили 200 самых популярных среди них паролей. В списке также указано, сколько раз использовался определенный пароль и сколько времени потребуется для его взлома.
Топ-10 самых популярных паролей в Украине в 2021 году. На взлом каждого из них уйдет меньше секунды:
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
- qwerty123
- qwertyuiop
- 1234567
- password
- 1qaz2wsx
Также в списке встречаются названия телефонов или компаний, например "samsung" или "adidas". Популярны и пароли-имена, такие как: "oksana", "ruslan" и "svetlana". Пароль "ukraine" занимает 71 место в рейтинге, его использовали более 2 тысяч раз, а на его взлом придется потратить 17 минут.
Топ-10 самых популярных паролей в мире в 2021 году:
- 123456
- 123456789
- 12345
- qwerty
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 1234567890
- 1234567
Взлом каждого из них также займет меньше секунды.
Напомним, сегодня министр охраны здоровья Виктор Ляшко рассказал о новом методе выманивания средств, появившемся накануне старта программы "єПідтримка".
Так, мошенники от имени Минздрав присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс вакцинации.
УНИАН сообщал, что программа стартует 19 декабря. 2 декабря Верховна Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на это.