Оказалось, что чрезмерная любовь к супергеройскому кино может привести к неприятным последствиям онлайн.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют интернет-пользователям не устанавливать в качестве паролей к учетным записям имена вымышленных супергероев - их очень просто взломать.

Об этом говорится в докладе компании Mozilla, разработавшей браузер Firefox.

На основе анализа базу данных взломанных паролей с сайта haveibeenpwned.com, аналитики обнаружили более 900 тысяч паролей с именами супергероев.

В топ-5 самых популярных вариантов входят:

"Супермен" (почти 370 тыс.); "Бэтмен" (более 226 тыс.); "Человек-паук" (160 тыс.); "Росомаха" (53 тыс.); "Железный человек" (44 тыс.).

Читайте такжеПроизошла новая утечка данных Facebook: как проверить безопасность аккаунтаКроме того, тысячи аккаунтов по всему миру оказались защищены паролями в виде имен вымышленных персонажей, обладающих суперспособностями, например, "Джеймс Хоулетт" (Росомаха), "Кларк Кент" (Супермен), "Брюс Уэйн" (Бэтмен) и "Питер Паркер" (Человек-паук).

"Пароль подобен ключу от вашего дома. В онлайн-мире ваш пароль обеспечивает безопасность вашего дома с личной информацией, поэтому важно убедиться, что он надежен", — призывают киберэксперты.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году стало известно, что корпорация Microsoft предоставила возможность пользователям полностью отказаться от паролей в учетных записях.

Автор: Станислав Кожемякин