Во многих городах Украины начали освящать пасхальные корзины еще днем 23 апреля, чтобы избежать массовых скоплений людей.

В этом году впервые со времен независимости все украинцы отмечают один из главных христианских праздников Пасху в условиях войны.

Еще за несколько дней до праздника правоохранители, военные и власти всех уровней в Украине предупреждали, что российские оккупанты могут готовить ракетные обстрелы и другие провокации в праздничные дни, в связи с чем украинцев призвали воздержаться от массового посещения пасхальных служб в церквях и кладбищ.

В то же время украинцам посоветовали слушать богослужения онлайн, в частности, и главное в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Тем не менее, многие украинцы все же решили освятить пасхальные корзины лично. Потому во многих регионах страны церкви начали проводить обряд освящения еще с субботы 23 апреля, чтобы удовлетворить потребности всех желающих и избежать массового скопления людей в одном месте, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. К примеру, вот так освящение пасхальных корзин выглядело вчера в Житомире.

Такая же ситуация была и в Ивано-Франковской области, говорится в сюжете ТСН. Причем в западных областях Украины людей было еще больше, чем в предыдущие годы, ведь кроме местных здесь сейчас находится немало переселенцев из других регионов страны.

"Большинство здесь – переселенцы, прихожане разных конфессий. Именно ради них и организовали такое совместное богослужение. Чтобы даже вдали от дома они отпраздновали самый светлый христианский праздник", – отмечают священники Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины, которые в этом году впервые вместе правят пасхальное богослужение и святят куличи посреди города.

Немало людей собралось освятить пасхальные корзины и во Львове – городе, где традиционно с особым уважением относятся к религиозным традициям.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Львова призвали ввести ограничения в Поливальный понедельник, который в этом году выпадает на 25 апреля, чтобы не пугать переселенцев из других регионов, которые сейчас находятся во Львове.

Кроме того, накануне Пасхи во Львове провели мастер-класс "Писанкарство в бомбоубежище для детей переселенцев", чтобы научить ребятишек, сбежавших от войны, традиционному украинскому способу украшения пасхальных яиц.