Ответственность за заведомо неправосудные приговоры: Малюська допустил, что некоторые судьи Майдана могут избежать наказания

12 июня КСУ признал неконституционной статью об уголовной ответственности судей за вынесение «заведомо неправосудного» приговора, решения, определения или постановления.

Министр юстиции Украины Денис Малюська не исключает, что некоторые судьи, которые принимали решения в отношении участников Майдана, смогут избежать наказания после того, как Конституционный суд Украины признал неконституционной статью об уголовной ответственности судей за вынесение «заведомо неправосудного» приговора, решения, определения или постановления.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, комментируя решение КС, который недавно признал статью 375 Уголовного кодекса неконституционной.

«У нас есть лица, осужденные по этой статье, и ее декриминализация, по идее, должна привести, что эти лица освобождены от уголовной ответственности. Как выйти из этой ситуации, поскольку эти лица действительно совершили преступления, над этим должна поработать Верховная Рада, и в Министерстве юстиции, чтобы разработать законопроект, который позволил бы переквалификацию таких преступлений», - заявил Малюська.

По его словам, «мы (Минюст - УНИАН) понимаем, что несколько судей смогут избежать ответственности на ровном месте». «И это наверняка понимает и Конституционный суд, который дал срок парламенту для исправления ошибки, ведь суд сказал не о том, что такого преступления не может быть, а обратил внимание на неконкретность определений неправосудного решения, и это может использоваться как инструмент давления на судей, которые выносят справедливые решения», - отметил Малюська.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Конституционный суд Украины признал неконституционной статью об уголовной ответственности судей за вынесение «заведомо неправосудного» приговора, решения, определения или постановления.

Решение принято по конституционному представлению 55 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины статьи 375 Уголовного кодекса.

«Этим решением суд признал неконституционной оспариваемую статью Кодекса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что статьей 375 установлена уголовная ответственность судей за вынесение «заведомо неправосудного» приговора, решения, определения или постановления.

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