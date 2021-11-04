Работников, которые не вакцинировались, могут только отстранить.

Исполняющий обязанности главы Госслужбы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера заявил, что не прохождение вакцинации против COVID-19 не является основанием для увольнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Хочу развеять миф о том, что не прохождение обязательной профилактической вакцинации - это основание для увольнения. Работодатель не имеет права увольнять работника, который отказался или уклоняется от прививки", - отметил он.

Дегнера призвал работников, чьи права были нарушены, обращаться к Госслужбе по вопросам труда.

"И мы будем принимать все возможные меры для того, чтобы зафиксировать эти обстоятельства и привлечь виновных лиц к ответственности", - подчеркнул он.

Глава службы также посоветовал работодателям заблаговременно - до 8 ноября - предупредить работника о последствиях его уклонения от прививки, предоставить работнику всю возможную информацию с сайта МОЗ и способствовать прохождению им вакцинации.

Кроме того, приказ об обязательной вакцинации и отстранении непривитых работников должен быть издан и руководителем соответствующего предприятия или учреждения и доведен до работника.

"Поскольку само постановление не предусматривает формы доведения, то чтобы не возникало никаких споров, работодатель должен под подпись известить об этом работника", - пояснил Дегнера.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября вступает в силу приказ МОЗ об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Это работники центральных органов исполнительной власти и их терподразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, передвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

Работники вышеуказанных организаций, которые не будут иметь прививки против COVID-19, с 8 ноября будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются.

Не могут быть отстранены лица, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

Работники, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не могут быть отстранены.

Коронавирус в Украине

Напомним, за предыдущие сутки, 3 ноября, в Украине обнаружили рекордные 27377 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников. За сутки было госпитализировано 5472 человека; зафиксировано 699 летальных случаев; выздоровели 12464 человека.

Прививки от COVID-19 в воскресенье получили почти 300 тыс. человек. В частности, 299272 человека вакцинированы от COVID-19, одну дозу получили 212968 лиц, полностью иммунизированы - 86304.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи