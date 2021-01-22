Подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном и что он совершал некий ритуал.

Киевский районный суд Одессы взял под стражу подозреваемого в двойном убийстве, который ходил по проспекту Небесной Сотни с отрезанной головой отца.

Читайте также"Люди забыли бога, и он разозлился": СМИ раскрыли новые детали жуткого убийства в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения Дмитрию Пономаренко, 1990 г. р., который подозревается в убийстве отца и знакомого.

Мужчина помещен в СИЗО на 2 месяца, до 20 марта текущего года.

Адвокат просил избрать для подзащитного другую меру пресечения, аргументируя отсутствием у него судимостей, а также тем, что у Пономаренко есть несовершеннолетний ребенок.

Сам подозреваемый, который, как выяснилось, ранее работал официантом, заявил, что раскаивается в содеянном.

Журналисты спросили у подозреваемого, зачем он совершил убийство и расчленил отца. По его словам, он был под воздействием «всего вокруг» и мог «осквернить отца своим присутствием». Пономаренко рассказал, что совершал некий ритуал, в котором «себя удерживал» и ему казалось, что при этом все вокруг за ним наблюдают.

Жуткое убийство в Одессе: подробности

20 января в Одессе на проспекте Небесной Сотни задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек.

Мужчина зарезал своего 53-летнего отца и 32-летнего знакомого. Отцу отрезал голову, распорол брюшную полость, и, обмотав кишками, вышел с головой в руках на улицу.

В рамках производства, начатого по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), назначен ряд экспертиз.

Позднее выяснилось, что подозреваемый работал в пятизвездочном отеле «Дюк», расположенном в переулке Чайковского, откуда был уволен за несоответствующее поведение и пребывание в состоянии наркотического опьянения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая