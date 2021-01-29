Свое обращение школьница мотивировала тем, что ей тяжело будет сдавать внешнее независимое оценивание

Автором иска в Окружной административный суд Киева об отмене нового украинского правописания оказалась школьница из Херсона.

Об этом "Громадському" заявил ее адвокат Дмитрий Ильченко.

По его словам, свое обращение школьница мотивировала тем, что ей тяжело будет сдавать внешнее независимое оценивание, потому что часть обучения она проходила по старому правописанию, а часть - по-новому.

"Несмотря на то, что УЦОКО заявил, что правописание будет учтено на ВНО, это не соответствует действительности. Потому что неизвестно, сохранится ли это правило, когда она будет сдавать ВНО", – сказал Ильченко.

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Также, по его мнению, Кабмин не имеет права утверждать любое правописание, поскольку этим вопросом должна заниматься Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Стоит отметить, что адвокат Дмитрий Ильченко также является адвокатом Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Авторкою позову, за яким ОАСК скасував чинний український правопис, є херсонська школярка. Вона заявила, що їй буде важко здавати ЗНО, бо частину навчання вона проходила за старим правописом, а частину — за новим, розповів нам її адвокат Дмитро Ільченко pic.twitter.com/7dOf0oKM9a — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2021

Новая редакция правописания: предыстория

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовал уже с июня 2019 года применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его.

Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступила ОО "Правовое государство".

Позже суд объединил оба производства в одно.

Сегодня, 28 января, суд удовлетворил иск полностью, признав постановление Кабмина незаконным, и отменил его.

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Автор: Денис Прядко