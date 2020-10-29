По 13 делам указанная статья является единой, еще в 4 - инкриминируется в совокупности с другими статьями.

В производстве Высшего антикоррупционного суда находятся 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, которую Конституционный суд признал неконституционной.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так, по 13 делами указанная статья является единственной инкриминируемой, еще по 4 - предъявлено обвинение по ст. 366-1 УК Украины в совокупности с другими статьями этого же Кодекса.

Скандальное решение КСУ: атака на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях должностные лица избегут ответственности.

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Автор: Антонина Доломанжи