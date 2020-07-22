"Чтобы он сдался": в МВД объяснили, почему Зеленский выполнил требование луцкого террориста

Специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой и от него можно было ожидать чего угодно.

Президент Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований террориста, захватившего в Луцке автобус с людьми, и призвал смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

Такое мнение в эфире "Сниданка с 1+1" выразил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ТСН.

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"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, а от него можно было ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и даже демонстрировал ее, стреляя из окон.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать нельзя было. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", - подчеркнул заместитель министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который приказал доставить на центральную площадь города, Театральную площадь. В заложниках, как сообщалось сначала, находились около 20 человек. По словам мужчины, он имел при себе взрывчатку и оружие.

В области был введен оперативный план «Заложник», центр был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открывал стрельбу в сторону правоохранителей. Вечером он отпустил пожилую женщину, подростка и беременную молодую женщину.

Злоумышленником, который захватил заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

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