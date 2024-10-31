По словам Андрея Нестеровича, он не жалеет о своем решении пойти служить.

В местах лишения свободы есть люди, которые просто не хотят идти в Вооруженные силы Украины, потому что страшно. Об этом в интервью УНИАН рассказал бывший осужденный, а ныне штурмовик Андрей Нестерович.

Отвечая на вопрос, где лучше - в армии или тюрьме - он отметил, что "когда сидишь, война тебя не касается":

"Хоть и за решеткой, но там безопасно. А здесь ты как бы на свободе, но на войне. Где-то сделал что-то не так, оступился, и все".

При этом бывший заключенный утверждает, что не жалеет о своем решении пойти служить.

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"Сначала, когда только пошел и увидел, как все происходит, у меня была мысль, что лучше бы я сидел. Как я сказал, в тюрьме ты жив, здоров, там тебя война никак не касается... Но в целом не жалею, что пошел защищать нашу землю", - признался военный.

В то же время он не решился давать советы другим заключенным относительно того, стоит ли им идти в армию.

"Заключенные сами решают - надо им идти или нет. Я пошел и не жалею, но люди разные, у каждого свое решение. Это чаша весов: сидеть или нет. Есть здоровые мужчины, но не хотят идти... Думаю, что человек, который силен духом, пойдет", - говорит Нестерович.

Он также рассказал, что процесс мобилизации со дня принятия им соответствующего решения длился две-три недели. В частности, он проходил комиссию по состоянию здоровья на месте.

"Затем к нам приезжала военно-врачебная комиссия из воли, и тогда написал рапорт о согласии присоединиться в ряды ВСУ. Также к нам приезжал психолог, общался с нами. После прохождения комиссии ждали принятия судом решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания", - вспоминает бывший осужденный.

Мужчина добавил, что на суде заключенный еще может изменить свое решение, "отказаться, и ему за это ничего не будет".

"А уже после него, если человек, например, должен отсидеть семь лет и самовольно покинет воинскую часть, то его вернут в тюрьму и добавят к тем срокам, которые были, еще несколько лет", - говорит Нестерович.

Бывшие осужденные в рядах ВСУ

У экс-заключенных на фронте мотивации более 200%. Об этом рассказали в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Рассказывая о Стрелковом специализированном батальоне, в состав которого входят бывшие заключенные, там подчеркнули, что все новобранцы из числа бывших осужденных понимают поставленные задачи и то, куда они пришли.

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