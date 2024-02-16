Партнерство будет предусматривать реализацию нематериальных мечтаний детей, потерявших одного или двух родителей в результате российской войны против Украины.

1+1 media совместно с благотворительным фондом "Дети героев" заключили меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Осуществи мечту". Партнерство будет предусматривать реализацию нематериальных мечтаний детей, потерявших одного или двух родителей в результате российской войны против Украины. Также команды будут рассказывать о детях, которые приближают украинскую победу, и готовить ряд тематических роликов для международной аудитории, привлекая внимание к событиям в стране.

"В декабре 2023 года мы перезапустили проект "Осуществи мечту", чтобы помогать тем детям, у которых полномасштабная война отобрала право на счастливое детство. Благодаря фонду "Дети героев" мы уже получили около сотни щемящих историй и мечтаний детей украинских защитников. Для нас – честь воплотить их в реальность", - прокомментировали в 1+1 media.

Кроме исполнения желаний, 1+1 media и "Дети героев" сосредоточатся на воплощении ряда тематических инициатив – проведении эксклюзивных показов фильмов, мультфильмов и мастер-классов; тренировок с ведущими украинскими спортсменами; и других касательных к теме спецпроектов.

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"Каждая детская мечта - это лучик света, пробивающийся сквозь тьму войны. Благодаря сотрудничеству с 1+1 media мы стремимся сделать больше, чем могли бы в одиночку: зажечь огонек в глазах детей героев, потерявших родителей, и осуществить их мечты", - Татьяна Новицкая, CEO БФ "Дети героев".

Традиционно, все новости, связанные с проектом "Осуществи мечту", будут публиковаться на ресурсах 1+1 media — социальных сетях, новостных ресурсах и сюжетах, сайтах телеканалов и тому подобное. Также на официальных площадках благотворительного фонда "Дети героев".

Напомним, что инициатива "Осуществи мечту" реализуется в компании с 2016 года, однако из-за большой войны рф против Украины приобрела другие смыслы. Звездными менторами проекта стали: ведущий телепроектов Тимур Мирошниченко, ведущая утреннего проекта "Завтрак с 1+1" на 1+1 Украина Неля Шовкопляс, ведущий проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ, инфлюенсер Никита Добрынин, ведущая 1+1 Марафон и ТСН Наталья Островская.

Справка

БФ "Дети героев" помогает детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате полномасштабного вторжения рф. Фонд оказывает первоочередную финансовую помощь, психологическую и юридическую поддержку, способствует образованию и развитию детей до их совершеннолетия.

На середину февраля под опекой фонда 7889 подопечных. Из них 1062 есть ВПЛ, 151 ребенок потеряли маму и папу, 177 детей с инвалидностью, 970 — дети из многодетных семей. Каждую неделю к фонду присоединяются около 80 детей. 88% подопечных фонда — это дети военнослужащих, 12% — гражданских.

Программы и проекты Фонда базируются на индивидуальном подходе к каждому ребенку с целью обеспечения их уникальных потребностей. Больше - за этой ссылкой.