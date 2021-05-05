Для прививки от коронавируса публичных деятелей больше не будут использоваться остаточные дозы вакцин.
Читайте такжеКулеба рассказал, при каких условиях Украина будет вакцинировать иностранных дипломатовОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что публичные лица могут записаться на вакцинацию от COVID-19, пользуясь порталом или приложением «Дия» или через контакт-центр Минздрава.
"Если регистрация была осуществлена ранее, повторно ее проходить не нужно. Те из публичных лиц, кто уже получил первую дозу, обязательно получат и вторую дозу вакцины", - отметил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
В сообщении отмечается, что записаться на вакцинацию можно в любой удобный пункт прививки. "Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки", - подчеркивается в сообщении.
Вакцинация от коронавируса в Украине
24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи.
С начала вакцинальной кампании было привито 759 тыс. 434 человека.
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