Теперь публичные люди могут записаться на вакцинацию против COVID-19, пользуясь порталом или приложением «Дия» или через контакт-центр Минздрава.

Для прививки от коронавируса публичных деятелей больше не будут использоваться остаточные дозы вакцин.

Читайте такжеКулеба рассказал, при каких условиях Украина будет вакцинировать иностранных дипломатовОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что публичные лица могут записаться на вакцинацию от COVID-19, пользуясь порталом или приложением «Дия» или через контакт-центр Минздрава.

"Если регистрация была осуществлена ранее, повторно ее проходить не нужно. Те из публичных лиц, кто уже получил первую дозу, обязательно получат и вторую дозу вакцины", - отметил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В сообщении отмечается, что записаться на вакцинацию можно в любой удобный пункт прививки. "Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки", - подчеркивается в сообщении.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи.

С начала вакцинальной кампании было привито 759 тыс. 434 человека.

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Автор: Ирина Погорелая