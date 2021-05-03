Также социологическое исследование показало, что более половины граждан не готовы сделать прививку COVID-19.

17% украинцев не доверяют любой вакцинации.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса по пандемии, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 13 по 15 апреля.

В частности, 43% респондентов ответили, что готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев, 53% опрошенных указали, что не готовы.

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По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилось на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилось на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%), отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

На вопрос: «Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство респондентов ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие к эффективности вакцин, имеющихся сейчас в Украине (33%).

Еще 20% опрошенных считают, что последствия от вакцины могут быть хуже, чем от COVID-19.

17% респондентов не доверяют какой-либо вакцинации вообще.

Больше всего тех, кто не хочет делать прививки, - в южном и восточном регионах (54% и 55%, разница не является значимой), несколько меньше - в центре и на западе (51% и 50%, разница не является значимой).

Как отмечается в пресс-релизе, во всех регионах Украины четверть и более населения готовы к вакцинации, больше всего таких в западном регионе (47%), несколько меньше в центре (44%). Среди жителей юга и востока Украины готовы вакцинироваться 39%.

Также опрос показал, что больше всего тех, кто не готов вакцинироваться, среди людей в возрасте 30-39 лет (63%), меньше всего - среди пожилых людей, 60+ лет (41%).

Больше всего тех, кто готов вакцинироваться - среди пожилых людей, 60+ лет (53%), меньше всего - среди людей в возрасте 30-39 лет (31%).

Как проводился опрос

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2001 респондентов, проживающих во всех регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Вакцинация от COVID-19: последние данные

В Украине с 24 февраля, то есть от начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито более 755,1 тыс. лиц.

Прививки делаются вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Автор: Виктория Токарева