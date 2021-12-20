На сегодня досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова продолжается. Сейчас проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.
"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две - самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", - сообщил Выговский.
Читайте такжеВерховная Рада создала ВСК по расследованию смерти Полякова
Правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.
"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много мероприятий. Но больше что-то говорить в этом деле я сейчас не могу", - сказал Выговский.
Напомним, в Раде создана временная следственная комиссия по этому вопросу.
"Мы на прошлой неделе проводили с ними (с комиссией ВР - УНИАН) совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефону Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", - сообщил начальник полиции Киева.
Смерть нардепа Полякова: что известно
Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".
В Министерстве внутренних дел утверждали, что в организме Полякова обнаружили алкоголь, метадон и димедрол.
Следствие рассматривает несколько версий смерти - хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.
18 ноября Верховная Рада приняла постановление Об образовании временной следственной комиссии ВР "по вопросам расследования смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова" (№6300). Председатель ВСК - народный депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход.