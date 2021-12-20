Сейчас правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.

На сегодня досудебное расследование по делу смерти нардепа Антона Полякова продолжается. Сейчас проводится около 20 экспертиз, некоторые уже готовы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

"На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две - самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", - сообщил Выговский.

Читайте такжеВерховная Рада создала ВСК по расследованию смерти Полякова

Правоохранители установили весь круг лиц, с кем у депутата было общение, четко разложили хронологию последнего дня жизни депутата.

"Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много мероприятий. Но больше что-то говорить в этом деле я сейчас не могу", - сказал Выговский.

Напомним, в Раде создана временная следственная комиссия по этому вопросу.

"Мы на прошлой неделе проводили с ними (с комиссией ВР - УНИАН) совместную встречу и проработали определенные направления. Что касается телефону Полякова, то после завершения следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", - сообщил начальник полиции Киева.

Смерть нардепа Полякова: что известно

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось реанимировать его. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

В Министерстве внутренних дел утверждали, что в организме Полякова обнаружили алкоголь, метадон и димедрол.

Следствие рассматривает несколько версий смерти - хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

18 ноября Верховная Рада приняла постановление Об образовании временной следственной комиссии ВР "по вопросам расследования смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова" (№6300). Председатель ВСК - народный депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виктория Гордиенко