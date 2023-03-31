Регистрация лиц для участия в основной сессии Национального мультитеста продлится с 3 апреля до 3 мая.

21 страна подтвердила проведение основной сессии Национального мультипредметного теста на своей территории. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Сейчас подтверждены договоренности о проведении основной сессии НМТ в таких странах: Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция. Во время дополнительной сессии участники смогут составить НМТ в Испании, Италии, Германии, Польше и Чехии", - говорится в сообщении.

Переговоры с отдельными зарубежными учреждениями и организациями, в частности с теми, что расположены в Великобритании, Грузии, Молдове, Нидерландах, Польше, Хорватии, Швейцарии, еще продолжаются.

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Во время регистрации с 3 апреля по 3 мая включительно поступающие, которые планируют сдавать тестирование за границей, смогут выбрать из предоставленного перечня самый удобный для приезда населенный пункт.

Если появится более удобная для участника локация, до 7 мая включительно можно изменить регистрационные данные и выбрать более близкий к местопребыванию населенный пункт. О новых локациях информация будет обнародована на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"За рубежом существует ограничение по количеству участников, которые могут проходить оценивание, поэтому не стоит медлить с выбором и регистрироваться, пока есть места. Некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительной сессии НМТ", - отметили в министерстве.

НМТ за рубежом будет проведено так же, как и в Украине: в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.

Украинцы сдают НМТ за границей - главное

Как сообщал УНИАН, в этом году выпускники украинских школ, которые находятся за пределами Украины, смогут принять участие в составлении национального мультипредметного теста.

Вступительное испытание для желающих получить высшее образование в формате НМТ будет включать задания по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет: История Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Тестирование будет проходить в течение одного дня.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно без сдачи НМТ.

Напомним, что по мнению экспертов, в этом году мультитест будет самым жестким за все 15 лет оценивания.

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