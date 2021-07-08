Кроме того, основатель Blackwater Эрик Принс рассматривал возможность создания фабрики по производству боеприпасов в Украине и консолидации ведущих авиационных и аэрокосмических фирм страны в консорциум для конкуренции с Boeing и Airbus.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс в 2020 году рассматривал возможность создания ЧВК в Украине из ветеранов АТО.

Об этом сообщает Time со ссылкой на документы и источники.

По их данным, Принс обсуждал этот вопрос с бывшим советником президента Украины Игоре Новиковым и главой офиса главы государства Андреем Ермаком.

Кроме того, основатель Blackwater рассматривал возможность создания фабрики по производству боеприпасов в Украине и консолидации ведущих авиационных и аэрокосмических фирм страны в консорциум для конкуренции с Boeing и Airbus.

В общей сложности он мог получить за это до 10 миллиардов долларов, утверждает издание.

Планы Эрика Принса были сорваны из-за проигрыша на выборах 45-го президента США Дональда Трампа, с которым он держал близкий контакт.

Читайте такжеООН обвинила Трампа в нарушении международных обязательств из-за помилования наемников ЧВК Blackwater

Наемники Blackwater - что о них известно

Blackwater - американское охранное предприятие (частная военная компания), основанное в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком.

Blackwater в настоящее время является самой крупной частной военной компанией. Штаб-квартира находится в Северной Каролине, округ Карритак, на территории общины Мойок.

Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах, около 90 % выручки составляют правительственные заказы.Также заказчиками являются частные лица, нефтедобывающие, страховые компании.

Американская ЧВК оказалась в центре скандала в связи с расстрелом жителей Багдада в сентябре 2007 года. Охранники Blackwater, работавшие в Ираке по контракту Госдепартамента США, устроили стрельбу на одной из площадей иракской столицы, чтобы освободить ее для проезда американского кортежа. Тогда погибли 14 жителей Багдада, 17 получили ранения.

В апреле 2015 года Федеральный суд США приговорил одного из сотрудников Blackwater, виновных в той трагедии, к пожизненному заключению, а трое его коллег получили тюремные сроки до 30 лет.

Перед уходом из власти Трамп подписал указ о помиловании четырех экс-военных Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко