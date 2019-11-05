Заводом "Мотор Сич" заинтересовалась американская компания Blackwater
Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинской компании "Мотор Сич".
Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Причина этого интереса – стремление США помешать покупке одного из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей китайской компанией.
Отмечается, что администрация президента Дональда Трампа обратилась к Эрику Принсу и еще одному другому потенциальному покупателю из частного сектора касаемо "Мотор Сичи".
По данным источника издания, Эрик Принс за последние недели уже посещал компанию в Украине и пообщался с местными чиновниками.
"Мотор Сич" является ведущим производителем двигателей самолетов и вертолетов, поэтому США хотят не допустить, чтобы это предприятие попало под контроль компании из Китая, с которым у Соединенных Штатов сейчас идет торговая война.
В конце сентября компанию из Запорожья посетили представители посольства США и старший советник Пентагона по вопросам обороны в Украине Дональд Винтер.