Заводом "Мотор Сич" заинтересовалась американская компания Blackwater

Причина этого интереса – стремление США не допустить его покупки китайской компанией.

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинской компании "Мотор Сич".

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Причина этого интереса – стремление США помешать покупке одного из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей китайской компанией.

Отмечается, что администрация президента Дональда Трампа обратилась к Эрику Принсу и еще одному другому потенциальному покупателю из частного сектора касаемо "Мотор Сичи".

По данным источника издания, Эрик Принс за последние недели уже посещал компанию в Украине и пообщался с местными чиновниками.

"Мотор Сич" является ведущим производителем двигателей самолетов и вертолетов, поэтому США хотят не допустить, чтобы это предприятие попало под контроль компании из Китая, с которым у Соединенных Штатов сейчас идет торговая война.

В конце сентября компанию из Запорожья посетили представители посольства США и старший советник Пентагона по вопросам обороны в Украине Дональд Винтер.