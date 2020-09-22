В учебнике также говорится, что Софийский собор и Киево-Печерская лавра - это памятники 19 века.

В учебнике для первых классов украинских школ, к которому приложила руку матерь бизнесмена Валерия Хорошковского, нашли позорную ошибку.

На оплошность обратил внимание киевлянин Владимир Людмирский в Facebook.

В учебнике датой основания Киева указывается не 482 год, а 19-й век.

«Много в Украине городов - больших и малых, молодых и старинных. Одним из таких старинных городов является Киев - столица Украины. Это древний город, основанный еще в 19 веке. Софийский собор, Киево-Печерская лавра - памятники тех времен", - говорится в учебнике.

Текст писался доктором педагогических наук, сотрудницей Института педагогики и обладательницей государственных премий в сфере образования Ольгой Хорошковской.

Профессор Ольга Хорошковская известна благодаря сыну Валерию — бизнесмену и бывшему топ-чиновнику. В свое время Валерий Хорошковский возглавлял Минфин, СБУ, Таможенную службу, а в 2020 году рассматривался как кандидат в премьер-министры.

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Автор: Денис Прядко