Молодой человек исчез еще в начале марта, когда Киевская область была частично оккупирована российскими войсками.

29-летний Владислав Попович - житель села Блиставиця - исчез в Киевской области еще 1 марта. Именно тогда, когда часть области была оккупирована россиянами, он в последний раз говорил с мамой.

Как рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" ведущая "Голоса страны" и "Светской жизни" Екатерина Осадчая, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает украинцам в поиске родных, молодой человек исчез между селами Блиставиця и Мароцкое, на Старобородянской трассе, когда ехал со своей мачехой в населенный пункт.

"Тогда матери Владислава сообщили, что их машина попала под обстрел оккупантов, а они получили многочисленные ранения. Женщине прострелили челюсть и лопатку, а Владиславу - ногу. Когда мачеха парня пришла в себя в больнице, Владислава рядом уже не было. На следующий день жители видели его с ранением на улицах, он постоянно спрашивал, где находится Блиставиця. После этого не было никакой информации о местопребывании Владислава", - говорит Осадчая.

Мать умоляла парня уехать из области, но он хотел помогать украинцам в своем поселке. Не нашли его и после того, как освободили Киевскую область от оккупантов. Но недавно мать Владислава - Нина Попович все же получила известие о своем сыне.

"Недавно с нами связался парень, которого обменяли на российских военнопленных. Он долгое время находился в плену рашистів и рассказал нам, что много раз слышал имя Владислава Поповича и был вместе с ним в плену. К сожалению, многие гражданские находятся в плену. Я считаю, что это настоящий геноцид и преступление против человечества. Их очень медленно обменивают, как и военных. Мать Владислава рассказала нам еще одну ужасную историю о том, что россияне переодевают гражданских в военную форму и заставляют записывать видео, как будто они сдались в плен. Об этом стоит говорить каждую минуту всем мировым СМИ, ведь это выходит за рамки человеческих норм", - говорит Осадчая.

Ранее, как писал УНИАН, освобожденные из плена рашистов украинские военные рассказали о пытках и жестоком обращении российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: