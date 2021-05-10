Конфликты 8-9 мая Дробович связал с действиями политиков.

Мероприятия 8-9 мая в Украине прошли спокойно, что является поводом для оптимизма.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире канала "Украина 24".

По его словам, каждый сам выбирает дату для празднования.

"Мы демократическая страна, и необязательно, чтобы все одинаково относились к празднику. Разные люди могут выбирать те модели чествования, которые им ближе, тем более что у нас в стране есть и 8 мая - День памяти и примирения, и 9 мая – День победы над нацизмом", - сказал Дробович.

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Также он отметил, что конфликты вокруг 8 и 9 мая - это дело рук политиков, и хорошо, что эти дни проходят в Украине все более спокойно.

"Что касается конфликтности, то для такой большой страны, как Украина, еще и учитывая, что многие политики пытаются качать противоречия на теме Второй мировой войны, такое количество нарушений и относительно спокойный характер акций – это оптимистический сигнал. Бескомпромиссно и четко должен работать закон: никаких нацистов, никаких коммунистов", - сказал Дробович.

Как сообщал УНИАН, во время мероприятий 9 мая украинские правоохранители составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств.

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Автор: Юрий Годован