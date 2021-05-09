Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях.

Во время мероприятий 9 мая украинские правоохранители составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств.

Читайте такжеЗапрещенная символика и задержания: как отметили День победы в Украине (фоторепортаж)Об этом сообщают в Национальной полиции.

По состоянию на 18:00 в Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 000 человек.

В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях. Большинство из них касались использования запрещенной символики.

Правоохранители составили 22 административных протокола. Из них: 8 – по ст. 173 (Мелкое хулиганство); 5 – по ст. 173-3 (Изготовление и пропаганда георгиевской ленты); 5 – по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и 4 – по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей).

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушений. Из них: 11 – по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики); 1 – по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего); 1 – по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа).

Как проходили акции в Киеве и областях:

На площади Славы в Киеве люди возлагали цветы к Могиле Неизвестного солдата. Некоторые из присутствующих, в основном дети, пришли в советских военных пилотках, но без красной советской звезды. Среди тех, кто возлагал цветы, был замечен лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

В Житомире на День Победы люди держали флаги с советской символикой, но заклеенной. С одного портрета полицейским пришлось снимать георгиевскую ленту.

В Одессе на Аллее Славы произошло несколько стычек между участниками пророссийской акции «Бессмертный полк» и полицейскими. Известно о шестерых задержанных.

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Автор: Людмила Жерновская