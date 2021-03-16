68% граждан оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

Две трети (66%) украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 18% - убеждены, что в правильном.

Читайте такжеМнения разделились: социологи рассказали, как украинцы относятся к РФ, а русские - к Украине (инфографика)Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного с 5 по 9 марта социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

«Только 18% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 66% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении», - говорится в результатах.

68% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую» (и только 2% - как «хорошую» или «очень хорошую», а 28% - как «не плохую и не хорошую»).

Несколько лучше опрошенные оценивают уровень благосостояния их семьи (44% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохое, 45% - как «не плохое и не хорошее»), 9% - как «хорошее» или «очень хорошее».

Также граждане не слишком верят в быстрые положительные изменения в экономической сфере: только 9% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

В Центре Разумкова отметили, что заметно чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 30% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 23% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 52% и 56% не ожидают изменений в этих сферах).

Вместе с тем, ожидание изменений в экономической сфере является менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи - 32%).

Ожидания изменений в ближайшие 2-3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих что экономическая ситуация за этот период в стране улучшится, ухудшится или не изменится, мало отличаются и находятся в диапазоне от 22 до 25%.

Относительно ожиданий изменений благосостояния семьи за этот период, то несколько чаще респонденты ожидают, что оно не изменится (28%), тогда как 21% ожидают улучшения, а 19% - ухудшения.

«19% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть настоящие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 50,5% - что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 19% - что не способна преодолеть», - указывают социологи.

Как проводился опрос

Исследование продолжалось с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Константин Гончаров