Исследование также показало, что абсолютное большинство украинцев гордятся своим гражданством.

Среди чувств, которые украинцы испытывают относительно будущего страны, превалирует надежда, а за ней следуют тревога и оптимизм.

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Около 50% украинцев считают, что за годы независимости Украины произошло сколько положительного, столько и отрицательного. Такая тенденция характерна для всех макрорегионов.

При этом каждый четвертый (25%) считает, что позитива было больше, тогда как для 17% преобладал негатив. "Среди чувств, которые респонденты испытывают относительно будущего Украины, однозначно превалирует надежда (61%), за ней следуют тревога (40%) и оптимизм (33,5%)", - говорится в результатах исследования.

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Наибольшие региональные различия наблюдаются относительно чувства надежды. Так, реже всего ее отмечают в Восточном макрорегионе (48,5%), далее следуют Запад (56,5%) и Юг (60,5%), в то же время наиболее распространено чувство надежды среди жителей Центральной Украины - 71%. Надежды на будущее Украины и оптимизм растут с увеличением уровня доходов респондентов, тогда как тревога, наоборот, более выражена среди наименее обеспеченных слоев населения.

"Абсолютное большинство украинцев (88%) гордятся своим гражданством. Уже третий год подряд гордость за свое гражданство находится на почти одинаково высоком уровне (2022 г. - 90,5%, 2023 г. - 88,5%, 2024 г. - 88%), что является самыми высокими показателями за годы социологического мониторинга. Такой уровень гордости присутствует среди представителей всех возрастных групп", - отметили социологи.

В региональном разрезе самые высокие показатели тех, кто гордится своим гражданством, зафиксированы в Западном (93%), Центральном (87%) и Южном (87%) макрорегионах, несколько меньше таких - на Востоке Украины (84%). Однако, именно на Востоке это количество выросло с 2022 года с 76% до 84%.

Отмечается также, что материальное положение существенно не влияет на чувство гордости за свое гражданство. "Правда, если среди наиболее нуждающейся части населения им гордятся 86%, то среди состоятельной этот показатель несколько выше, чем в среднем по стране (94%)", - говорится в результатах опроса.

*** Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено было 2 тыс. 17 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос в Украине

Как сообщал УНИАН, результаты проведенного ранее опроса Национального демократического института и Киевского международного института социологии свидетельствуют, что 24% украинцев сталкиваются с серьезными материальными трудностями.

Опрос также показал, что количество украинцев, которые считают, что будущее поколение будет более обеспеченным, уменьшилось. Если еще в 2023 году 63% людей ответили на этот вопрос положительно, то уже в 2024 году эта цифра составляет 47%.

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