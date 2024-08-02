Комфортно живут в Украине лишь 8 процентов населения.

24% украинцев при текущем доходе испытывают серьезные материальные трудности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального Демократического института и Киевского международного института социологии.

Еще 39% опрошенных украинцев отметили, что они испытывают определенные материальные сложности при текущих доходах. Могут жить на свой доход 28% респондентов. И только 8% опрошенных украинцев ответили, что им комфортно жить на свой доход.

В то же время, опрос показал, что доля людей, которые считают, что будущее поколение будет более обеспеченным – упало. Если еще в 2023 году 63% людей ответили на этот вопрос положительно, то уже в 2024 году эта цифра упала до 47%.

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Об исследовании

Исследование продолжалось 8-25 мая методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров. Участие в опросе приняли 2508 взрослых жителей Украины.

В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей). Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года, были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Другие опросы

Накануне совместный опрос КМИС и НДИ показал, что большинство опрошенных граждан Украины поддерживают переговоры с Российской Федерацией, но без сдачи ни одной части украинских территорий.

Кроме того, в рамках этого опроса у украинцев спросили об их отношении к вступлению Украины в ЕС и НАТО. Более 70% украинцев ответили, что ожидают, что к 2030 году Украина станет членом Евросоюза и Североатлантического альянса,

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