В контексте применения медканабиса для облегчения боли большинство украинцев - 57% - одобряют его легализацию.

43% опрошенных украинцев положительно относятся к легализации медицинского каннабиса. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В опросе был проведен эксперимент с расщепленной выборкой, в соответствии с которым разным респондентам задавались вопросы в разной формулировке. Всего тестировалось три формулировки.

Речь идет об отношении к легализации медицинского каннабиса в целом, без дополнительных объяснений или детализации (базовый вариант); отношение к легализации медканабиса с акцентом на том, что это облегчит боль многим пациентам (в частности, тем, кто имеет онкологические заболевания и раненым военнослужащим); отношение к легализации медканабиса с уточнением, что речь идет о легком наркотике - марихуане.

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Так, на базовый вопрос (без дополнительной информации) 43% украинцев отвечают, что они относятся положительно к легализации медицинского каннабиса. Почти втрое меньше респондентов (16%) ответили, что они относятся отрицательно. В то же время 41% респондентов имеют либо нейтральное, либо неопределенное отношение.

"В случае вопроса, где мы "уточняли", что речь идет о легком наркотике - марихуане, показатели одобрения оказались достаточно подобными", - отметили социологи.

45% в такой формулировке ответили, что они положительно относятся к легализации (разница, по сравнению с базовым вопросом, - в пределах статистической погрешности). В то же время доля противников хоть и статистически значимо (сверх погрешности) выше, но все равно составляет всего 23%. Еще 32% имеют нейтральное или неопределенное отношение.

"И наконец вариант, где мы делали акцент на облегчении боли. В таком контексте большинство украинцев - 57% - одобряют легализацию медицинского каннабиса. Только 14% все равно имеют негативное отношение, а еще 28% имеют нейтральное или неопределенное отношение", - говорится в результатах опроса.

Также отмечается, что среди различных социально-демографических категорий отношение к легализации медканабиса достаточно близкое, и среди всех категорий значительно больше тех, кто относится положительно, чем тех, кто относится отрицательно.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, евроатлантическая интеграция, которую безусловно поддерживает большинство населения Украины, касается не только социально-экономических или вопросов безопасности, а также мировоззренческого измерения, в частности по непростым, дискуссионным вопросам.

"Это касается и легализации каннабиса. Рост положительного отношения к легализации медицинского каннабиса можно рассматривать как один из индикаторов осовременивания ценностей украинцев и приближения к европейским / западным, большей кристаллизации Украины как части европейского / западного мира", - отметил он.

Грушецкий напомнил, что не так давно украинцы демонстрировали значительно более высокий консерватизм.

"Например, в одном из опросов коллег еще в 2016 году 85% считали, что легкие наркотики надо "полностью запретить", - отметил представитель КМИС.

Кроме того, в 2019 году в опросе КМИС 76% респондентов ответили, что они не будут пользоваться медиа, которое "постоянно продвигает вопрос легализации легких наркотиков, проституции".

"Примечательно, что ранее типичным было использование термина "легкие наркотики" для исследования вопроса (и это отражалось в формулировках вопросов). Сейчас же важно, что рамка самой дискуссии была переформатирована на обсуждение "каннабиса" и на этом этапе - с акцентом на медицинские цели. Для многих украинцев такой формат является значительно более приемлемым, и даже вообще открыл украинцев к переосмыслению вопроса и позволил "принять" аргументы (а не заранее отвечать категорическим отказом, потому что мы говорим о "наркотиках")", - подчеркнул Грушецкий.

*** КМИС в течение 16-22 мая провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому добавил вопрос об отношении к легализации медканабиса. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1 тыс. 67 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Этому предшествовали длительные дискуссии в обществе и парламенте.

Так, в июле 2023 года народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, говоря о медицинском каннабисе, отметила, что по меньшей мере 6 млн украинцев с психологическими травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

21 декабря 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует использование каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк тогда отметил, что распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. По словам депутата, выращивать их смогут только юридические лица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для полиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.

В конце мая Кабинет министров Украины исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ. В Минздраве отметили, что решение правительства вступит в силу 16 августа - одновременно с введением в действие закона о медицинском каннабисе.

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