В реестр пропавших без вести попадают все, кто исчез начиная с 2014 года.

За время российско-украинской войны в Единый реестр пропавших без вести попали около 63 тысяч человек. Такие данные привел уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью "Суспільному".

"В розыске находятся более 60 тысяч человек. По около 10 тысяч имеем подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях – от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК) – так и о неофициальных", – пояснил он.

По словам Добросердова, к неофициальным источникам относят свидетельства освобожденных из российской неволи, а также поиск по OSINT. Он акцентировал, что граждане РФ, вражеские военные, выкладывают в интернет информацию, из которой и фиксируется факт пребывания людей в плену. С помощью таких источников было выявлено уже более полутора тысяч пропавших.

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В реестр пропавших без вести попадают все, кто исчез начиная с 2014 года. Он содержит данные о военных и гражданских, о лицах без гражданства, об иностранцах, которые на законных основаниях находятся в Украине. Отдельно вносятся данные по неидентифицированным телам.

Люди остаются в реестре до наступления двух фактов:

человека освобождают и он оказывается на подконтрольной Украине территории или за границей,

после экспертиз принимается решение об идентификации тела как принадлежащего конкретному лицу, которое считалось пропавшим без вести.

В большинстве случаев гражданские попадают в реестр пропавших из-за оккупации территорий. Однако речь идет не обо всех, кто оказался на захваченной врагом территории. Если с человеком сохраняется контакт родственников, знакомых на подконтрольной территории, с ним не происходит незаконных действий, заявление об исчезновении не поступает.

"Но есть и другие истории, когда гражданских задерживают, подвергают пыткам, они исчезают и никто не знает, что с ними произошло. По таким случаям поступают заявления в полицию. Или это мониторится по СМИ на оккупированных территориях. Это все фиксируется и дальше собираются данные, куда же делся этот человек", – добавил Добросердов.

Пленные и пропавшие без вести украинцы

19 апреля 2025 года в рамках обмена пленными из российской неволи домой вернулись 277 украинцев. Среди них – военные из рядов ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта, пограничники. Они защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области.

Всего из российской неволи домой вернули уже более 4 тысяч человек. Во время последнего обмена были освобождены Маргарита Виноград и ее сын Руслан. Они вместе выходили из "Азовстали" и ничего не знали друг о друге с того момента, пока случайно не встретились в автобусе.

Стоит отметить, что родственников пленных и пропавших без вести защитников атакуют мошенники. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в феврале рассказывал, что преступники звонят людям, представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий или благотворительных организаций и пытаются выманить деньги – в частности, чтобы якобы передать удерживаемым в неволе защитникам посылки.

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