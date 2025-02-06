Иногда в военное время случается так, что украинцы получают известие об исчезновении их сына, брата, мужа или другого близкого родственника, который ушел на фронт. Даже если он погиб, то тело необходимо опознать, а без ДНК экспертизы сделать это очень сложно. Сколько делается ДНК тест на опознание и сколько это стоит - далее в материале.
- Для чего берут ДНК у военных
- Сколько делается ДНК погибшего военного
- Сколько стоит генетический тест в Украине
Для чего берут ДНК у военных
Мариса Скуба, адвокат Адвокатского объединения "Globa&Globa" в комментарии УНИАН рассказала, зачем у военных берут ДНК и что для этого нужно. По ее словам, образцы ДНК берут у погибших военных, тела которых вернули, для того, чтобы сравнить их с теми образцами, которые получены от родственников воинов, пропавших без вести:
Благодаря такой процедуре можно установить личность погибшего и передать тело родственнику.
Для такого теста нужен образец слюны. Ватной палочкой под щекой берут слюну, а затем отобранный образец сразу кладут в пакет, упаковывают его и отправляют на экспертизу.
Где сдать ДНК для пропавших военных
"Сначала родственникам военного (матери, отцу, жене, детям) приходит извещение из воинской части или из ТЦК, что воин пропал без вести", - говорит эксперт.
Для того, чтобы добиться признания военного погибшим, его родственники после получения извещения о признании его пропавшим без вести, должны обратиться в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления. Правоохранители в течение 24 часов должны начать уголовное производство. Некоторые дела открывают по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) или ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Затем, в рамках уголовного производства, у родственников военного берут образцы ДНК, чтобы провести экспертизу:
Сдавать образцы ДНК - это не обязанность, а право. То есть человек может отказаться делать тест.
Скуба считает, что родственникам военных важно сдавать образцы ДНК, поскольку, когда возвращают тела погибших воинов, то потом сверяют образцы с теми, которые отобраны у родственников, и таким образом удается установить личность и вернуть родным тело павшего защитника:
Есть очень много таких ситуаций, что в моргах лежат тела погибших ребят, которые неопознаны, потому что их ДНК отобрали, но их фактически не с чем сравнивать.
Родственники сдают тест ДНК сразу во время визита в управление полиции. По правилам, человек должен был бы зайти в специальный кабинет к следователю, написать заявление об открытии уголовного производства, и у него потом берут образец ДНК. Есть нередки случаи, когда образцы у людей отбирают прямо в приемной.
Сколько делается ДНК погибшего военного
Адвокат также рассказала, как долго делается ДНК-экспертиза в нашей страны. Она говорит, что продолжительность ДНК-экспертизы сейчас в Украине - это очень большая проблема. В законодательстве не указаны требования относительно того, сколько должна проводиться экспертиза. Многое зависит от самого эксперта - у человека может быть такая загрузка, что именно сейчас он не может провести экспертизу. По ее словам, сейчас на территории нашей страны очень мало государственных экспертов, а исследований должно проводиться крайне много, и в связи с этим эксперты физически не могут быстро делать экспертизы. Скуба поделилась собственным опытом относительно того, сколько делается ДНК тест на опознание:
В моей практике в среднем экспертизы проводились в течение более шести месяцев.
При этом эксперт отмечает, что родственники могут не согласиться с результатами ДНК-экспертизы и попросить правоохранителей повторно бесплатно повести исследования. Люди могут сомневаться не только в том, правильно ли у них взяли образцы, но и в том, все ли отобрано корректно у погибшего. Чтобы анализ ДНК повторно провели бесплатно, нужно обосновать, почему экспертиза была сделана с нарушениями процедуры, а на практике это почти невозможно сделать.
Если следователи отказываются позволять человеку повторно провести тест бесплатно, лицо может обратиться в частное экспертное учреждение. Частные эксперты смогут провести ДНК-тест только в том случае, если получают на это постановление следователя или прокурора.
Сколько стоит генетический тест в Украине
По мнению адвоката, если человек, получивший извещение о пропаже без вести своего родственника-военного, пошел в полицию, и после этого было начато уголовное производство, то для него сдача ДНК будет бесплатной, - этот тест будет сделан в рамках расследования. Тест на ДНК должны сделать государственные эксперты.
Если у родственников есть сомнения относительно того, корректно ли была проведена экспертиза, конечно, они могут обратиться в частное экспертное учреждение, сдать свои образцы и получить результаты уже за деньги.
По словам советника Адвокатского объединения "Globa&Globa", доктора юридических наук, профессора Иванны Мацелюх, стоимость ДНК-теста в частном экспертном учреждении разная - она будет зависеть от того, какое количество маркеров нужно исследовать. Для разбора маркеров нужны дорогие реактивы, поэтому такой тест недешевый. Меньше маркеров необходимо исследовать, если речь идет о близких родственниках (к примеру отец и сын), а вот чем дальше родство - тем большее количество маркеров исследуется.
Обычно стоимость теста на ДНК в частном экспертном учреждении варьируется от 4 до 15 тысяч гривен. Для военных и гражданских в большинстве случаев цены на тесты ДНК одинаковы.