По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, полуостров милитаризован очень сильно.

На территории временно оккупированного Крыма сейчас находятся до 230 военных объектов. Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, среди таких объектов - военные гарнизоны, аэродромы, хранилища боеприпасов, техники, стационарные ЗРК.

"Крым милитаризован очень сильно", - подчеркнул Чубаров. Видео дня

При этом, отвечая на вопрос, есть ли на полуострове ядерное оружие, он отметил, что на территории Крыма были сохранены объекты, которые строились для хранения и обслуживания ядерного оружия - в том числе и того, что используется морскими военными кораблями, в частности, торпеды с ядерными боеприпасами.

"Однако, есть ли там сейчас ядерное оружие, мне кажется, это достаточно проблематично устроить. Ведь оккупанты даже переместили корабли ближе к берегам России, к Новороссийску. Также из-за больших потерь перебазируют вглубь России и самолеты с аэродромов Крыма", - резюмировал Чубаров.

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Россия теряет контроль над небом в Крыму. Об этом заявляет британская разведка. По ее данным, ВСУ систематически выбивают ПВО на полуострове.

Так, на днях оккупанты потеряли элементы зенитно-ракетной батареи С-400 на аэродроме Бельбек - радарную и пусковые установки. Также были уничтожены по крайней мере два самолета МиГ-31БМ, стоявшие на земле.

Ранее бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес сказал, что удары Украины по Крыму лишают россиян решающих позиций для войны. По словам военного, россиянам негде спрятать свои штабы, самолеты, объекты военно-морского флота на полуострове.

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