Пустые улицы, авто без номеров и подготовка к 9 мая: житель Донецка показал город в оккупации (видео)

В частности житель оккупированного города, показал бывший офис корпорации «ИСД», который был захвачен в 2014 году. С тех лет здесь сохранились выбитые окна.

Житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец в среду, 6 мая, проехался по полупустой улице Щорса и показал бывшее здание СБУ, в котором боевики пытали украинских пленных, а также - подготовку к 9 мая.

Об этом сообщают «Донецкие новости».

Мужчина совершал поездку в полдень рабочего дня, при этом стоит отметить, что на улицах практически нет людей.

В частности, он заснял бывшее здание СБУ, где в 2014-м году был один из основных штабов российских оккупантов, называемый «Избушкой». Подвалы здания использовались для пыток украинских пленных.

«Последние годы здание пустовало, за ним даже никто не смотрел. Сейчас около бывшего здания СБУ ведутся какие-то восстановительные работы, относительно недавно их начали проводить, поставили забор», – комментирует Полтавец.

Также мужчина обратил внимание на то, что в последнее время в Донецке часто можно заметить автомобили без номерных знаков.

«Хотя езда без номеров у нас наказуема», – дополняет Игорь.

Далее Полтавец демонстрирует бывший офис корпорации «ИСД», который был захвачен в 2014 году. С тех лет здесь сохранились выбитые окна.

«Сейчас здание не функционирует, полностью законсервировано. Даже в будке охраны нет самой охраны. Здание было разграблено мародерами. Я знаю, что попаданий в него не было, но его подожгли и разграбили – где-то в 2016 году», – поясняет он.

Рекламные щиты в основном оклеены пропагандистскими билбордами – с цитатами ликвидированного главаря Александра Захарченко, с поздравлениями с «днем республики», который отмечается здесь 11 мая, а также с плакатами, посвященными 9 мая.

«Город подготовили к 9 мая, везде флаги уже весят, иная соответствующая атрибутика», – рассказывает дончанин.

Как сообщал УНИАН, председатель так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин подписал указ, который разрешает использовать в отношении Донецка название "город Сталино".