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Пустые улицы, авто без номеров и подготовка к 9 мая: житель Донецка показал город в оккупации (видео)

12:46, 07 мая 2020
Общество
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Пустая улица / скриншот из видео

Житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец в среду, 6 мая, проехался по полупустой улице Щорса и показал бывшее здание СБУ, в котором боевики пытали украинских пленных, а также - подготовку к 9 мая.

Об этом сообщают «Донецкие новости».

Мужчина совершал поездку в полдень рабочего дня, при этом стоит отметить, что на улицах практически нет людей.

В частности, он заснял бывшее здание СБУ, где в 2014-м году был один из основных штабов российских оккупантов, называемый «Избушкой». Подвалы здания использовались для пыток украинских пленных.

Здание СБУ по правую сторону/скриншот из видео

«Последние годы здание пустовало, за ним даже никто не смотрел. Сейчас около бывшего здания СБУ ведутся какие-то восстановительные работы, относительно недавно их начали проводить, поставили забор», – комментирует Полтавец.

Также мужчина обратил внимание на то, что в последнее время в Донецке часто можно заметить автомобили без номерных знаков.

Авто без номеров / скриншот из видео

«Хотя езда без номеров у нас наказуема», – дополняет Игорь.

Далее Полтавец демонстрирует бывший офис корпорации «ИСД», который был захвачен в 2014 году. С тех лет здесь сохранились выбитые окна.

«Сейчас здание не функционирует, полностью законсервировано. Даже в будке охраны нет самой охраны. Здание было разграблено мародерами. Я знаю, что попаданий в него не было, но его подожгли и разграбили – где-то в 2016 году», – поясняет он.

Разбитый офис "ИСД" / скриншот из видео

Рекламные щиты в основном оклеены пропагандистскими билбордами – с цитатами ликвидированного главаря Александра Захарченко, с поздравлениями с «днем республики», который отмечается здесь 11 мая, а также с плакатами, посвященными 9 мая.

«Город подготовили к 9 мая, везде флаги уже весят, иная соответствующая атрибутика», – рассказывает дончанин.

скриншот из видео
скриншот из видео

Как сообщал УНИАН, председатель так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин подписал указ, который разрешает использовать в отношении Донецка название "город Сталино".

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