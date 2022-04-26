Среди насильно вывезенных горожан - 69 детей.

Российские захватнические войска вывезли из Мариуполя на территорию РФ в фильтрационный лагерь еще 474 человека.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"За минувшие сутки из Мариуполя в с. Безымянное в фильтрационный лагерь депортировано 474 человека, в том числе 69 детей. Россия не останавливает процесс депортации и похищения украинцев. Преступление, которое продолжается", - написал советник.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по данным оккупационных СМИ, в РФ незаконно вывезли 808 тыс. украинцев, из которых 153 тыс. детей.

Ситуация в Мариуполе

Город в первые недели войны с РФ был заблокирован российскими войсками.

Захватчики наносили авиаудары по жилой инфраструктуре Мариуполя, пытали и убивали местных жителей. Кроме того, оккупанты продолжают блокировать подвоз продовольствия, а эвакуацию населения постоянно срывают обстрелами.

В результате действий рашистов город почти уничтожен.

В заблокированном Мариуполе остались и украинские военные. Сейчас они вместе с гражданскими находятся на территории "Азовстали".

Именно на этом заводе русские сосредоточили свои бомбардировки.

Граждан насильно депортируют в Россию, где спецслужбы проверяют их на причастность к силовым структурам Украины.

На территории города благодаря спутниковым снимкам удалось установить, что российские войска организовали в окрестностях братские захоронения жителей.

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