Заместитель главы МИД Джапарова возмутилась действиями оккупантов.

Украина обратится в ЮНЕСКО из-за трещин на ханском дворце в оккупированном Россией Крыму, которые появились после проведения реставрации.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в своем Twitter-аккаунте.

"На одной из стен Ханского дворца во время так называемой "реставрации" появились трещины. Оккупант продолжает уничтожать культурный памятник, включенный в предварительный список для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала Джапарова.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму море окрасилось в желтый цвет (видео)Она отметила, что этот факт нарушения международного права будет передан в секретариат ЮНЕСКО.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму истощились запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.

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