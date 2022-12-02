Кладбище "Старокрымское" с конца марта значительно увеличилось.

Количество захоронений в Мариуполе продолжает увеличиваться. Это подтверждают снимки от компании Maxar Technologies.

Так, в Twitter появилось свежее фото городского кладбища в Мариуполе. На нем отлично видно, что площадь захоронений значительно увеличилась.

Речь идет о кладбище "Старокрымское", которое находится на западной окраине города.

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Кроме того, компания опубликовала фото, которые свидетельствуют о циничном поступке оккупантов в Мариуполе. Россияне массово сносят многоэтажки в городе. Дома были разрушены или повреждены в результате бомбежек оккупантов.

Ситуация в Мариуполе - что известно

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры - уничтожены 1368 зданий, 11 384 домов, 25 детских садов, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта, а также 39 школ.

При этом в горсовете сообщили, что в Мариуполе умирает примерно 150 человек в неделю.

В свою очередь оккупанты сносят в городе дома и удаляют их с карт "Яндекс". Россияне планируют снести еще около одной тысячи домов, которые не до конца уничтожили во время осады.

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