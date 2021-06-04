На церемонию прощания пришли много людей – родные, одноклассники мальчика, учителя, все, кто его знал, и неравнодушные местные жители.

Сегодня во Львове похоронили 12-летнего Артема Прадеда-Янчака, который два дня назад погиб во время школьной экскурсии возле водопада в с. Каменка.

Как сообщает корреспондент УНИАН, прощание со школьником состоялось в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, на улице Пасечной во Львове.

На церемонию пришли много людей - родные, одноклассники, учителя, все, кто знал Артема, и неравнодушные местные жители.

Читайте такжеОпасное селфи. Почему у водопада на Львовщине погиб школьникВо время церемонии несколько детей потеряли сознание – их выводили из церкви, поили водой, давали нюхать нашатырь. Одной девочке пришлось вызвать "скорую".

Родители Артема и сестренка вели себя спокойно, плакали, мама прижимала к груди мягкую игрушку – очевидно, любимую ее покойного сына.

Мальчик погиб на второй день после своего дня рождения – 1 июня ему исполнилось 12 лет.

Гибель шестиклассника во время школьной экскурсии во Львовской области

2 июня во Львовской области во время экскурсии на водопад в с. Каменка Стрыйского района погиб шестиклассник. Мальчик подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду.

У классного руководителя школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала в реанимацию. Также в больницу с переохлаждением доставили учителя, который пытался спасти мальчика.

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Автор: Мирослава Бзикадзе