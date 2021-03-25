Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах организации "Украинский выбор", лидером которой является Виктор Медведчук.
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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, следственные действия проходят в Киеве и Днепре.
"Да, СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук. До 2016 года организация известна как "Украинский выбор", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, во время оккупации Крыма центральный офис организации координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ.
Кроме того, впоследствии они участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов в "законодательные органы Республики Крым", Госдуму РФ и президента.
"Есть также основания считать, что руководство "Украинского выбора - Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове", - уточнил источник.
Обыски в офисах "Украинского выбора"
- Ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что СБУ и ГПУ пришли с обысками в офис ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
- Обыски связаны с делами о сепаратизме и госизмене.
- Депутат сообщил, что офис "Украинского выбора" находится в одном здании с офисом «ОПЗЖ», в котором расположены кабинеты нардепов от этой политсилы.
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