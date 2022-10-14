Решение о формате обучения связано с усиленной угрозой повторных ракетных обстрелов Украины со стороны РФ.

Все учебные заведения Киевской области из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов на следующей неделе продолжат работать дистанционно, в то же время в Киеве будут доступны и онлайн, и офлайн формы обучения.

Об этом говорится в сообщениях Киевской ОВА и КГГА.

"На следующей неделе, с 17 по 21 октября, учебные заведения Киевской области продолжат работать в дистанционном режиме. Такое решение приняли во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области 13 октября. Оно обусловлено усиленной угрозой ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации", – заявили в КОВА.

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В военной администрации Киевской области уточнили, что речь идет о всех образовательных учреждениях любых форм собственности – общего среднего, дошкольного, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования.

"Об изменениях в учебном процессе будет проинформировано дополнительно. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности. Берегите себя и близких!" – призвали в Киевской ОВА.

Учебные заведения Киева с 17 октября будут работать в смешанном формате. Будут доступны и онлайн, и офлайн формы обучения. Эти изменения применяются к учреждениям дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования.

"Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут, по желанию, возобновить офлайн обучение. Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам следующую неделю ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно", – пояснили в КГГА.

В столичной мэрии отметили, что учебные заведения будут работать офлайн. Однако отправлять ли туда детей или оставить их дома на дистанционке – будут решать родители.

Ракетные удары России по Киеву

10 октября 2022 года во время массированного ракетного удара по Украине Россия обстреляла несколько районов Киева и области. Под мощный обстрел попал центр Киева.

Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских оккупантов в столице получили повреждения различной степени 45 жилых домов, 6 учреждений образования, 5 объектов критической инфраструктуры, 6 учреждений культуры, 2 административных здания, 2 учреждения административной сферы и 5 учреждений здравоохранения.

Во время удара были повреждены желтый и красный корпуса Киевского университета имени Тараса Шевченко, а также здание библиотеки имени Максимовича.

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