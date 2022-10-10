В результате удара серьезно пострадали красный и желтый корпуса КНУ имени Шевченко.

Во время ракетного удара по центру Киева в понедельник, 10 октября, были повреждены желтый и красный корпуса Киевского университета имени Тараса Шевченко, а также здание библиотеки имени Максимовича.

Об этом заявил ректор КНУ имени Шевченко Владимир Бугров это в эфире Украинского радио.

"Поврежден не только желтый корпус Института филологии на бульваре Шевченко, 14, здание библиотеки имени Максимовича по Владимирской, 62, а пострадал также и красавец красный корпус – символ Украины и столицы Киева. Практически весь второй этаж со стороны библиотеки Максимовича, окна центрального фасада до колонн на втором и третьем этажах вырвало взрывной волной. На зеленой зоне позади красного корпуса есть повреждения, пострадал также корпус химического факультета, расположенный во дворе красного корпуса", – рассказал Бугров.

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Известно, что в результате атаки российских оккупантов в желтом корпусе серьезно пострадала бывшая кафедра русской филологии (ныне – кафедра восточнославянской филологии и информационно-прикладных студий).

По словам ректора универститета, пары в красном корпусе были запланированы на вторую смену, поэтому студентов там не было. Из-за ракетного удара студентов перевели на дистанционную форму обучения.

"На эту неделю мы объявили дистанционное обучение, потому что вживую учились в этот период студенты философского факультета и частично исторического. У студентов-юристов, которые в первую смену, на этой неделе самостоятельная работа. А в желтом корпусе студенты-филологи сейчас находятся на онлайн-обучении, именно это, к счастью, спасло многих, кто бы ехал сюда на занятия. Дальше будем действовать по ситуации", – подчеркнул Бугров.

Руководитель КНУ отметил, что для восстановления помещений университета, вероятно, будет оказана помощь. При этом условии ремонт не продлится долго.

"Эти сооружения – не только учебные корпуса, но и памятники архитектуры. Приближается зима, и их необходимо сохранить в надлежащем состоянии. Если будет все организовано, то в течение двух недель, по моему мнению, можно будет справиться", – пояснил он.

Бугров также прокомментировал видео с девушкой, которая попала под обстрел возле красного корпуса, и в очередной раз отметил необходимость соблюдать правила безопасности во время сигнала воздушной тревоги.

"Мы видели это видео девушки, которая шла возле университета и снимала во время взрыва. Очевидно, это не наша студентка, потому что в это время не было занятий. Мы сейчас проводим курсы домедицинской подготовки, инструктажи на случай пожарной безопасности. На прошлой неделе у нас было лже-минирование красного корпуса, мы проводили эвакуацию и сейчас абсолютно четко учитываем все вызовы этого казуса. Поэтому мы инструктируем всех. Но это надо делать с детства, с детсадовского возраста, чтобы даже дети знали, как правильно эвакуироваться, навыки надо формировать и делать рефлекторными. Если тревога, то надо падать, а не снимать", – резюмировал ректор университета.

Ракетный удар по Киеву

Утром 10 октября Россия устроила массированный удар по городам Украины. Под мощный обстрел попал центр Киева. Атака оккупантов оборвала жизни шестерых жителей столицы, еще 51 человек пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских оккупантов в столице получили повреждения различной степени 45 жилых домов, 6 учреждений образования, 5 объектов критической инфраструктуры, 6 учреждений культуры, 2 административных здания, 2 учреждения административной сферы и 5 учреждений здравоохранения.

Позже стало известно, что в результате атаки по центру столицы погиб работник Департамента киберполиции полковник Юрий Заскока. Правоохранитель оказался в эпицентре взрыва, когда ехал на работу на собственном автомобиле.

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