Праздничные мероприятия в новогоднюю вещь запланированы, как минимум, в 500 населенных пунктах.

В новогоднюю ночь публичную безопасность в государстве будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них 2 тысячи - военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Как отметил во время видеоселекторного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, работа правоохранителей направлена на предотвращение случаев нарушений правил дорожного движения, предупреждение и прекращение хулиганских действий, травмирования граждан из-за несоблюдения мер безопасности при использовании салютных установок, петард и тому подобное.

Клименко сообщил, что праздничные мероприятия в новогоднюю вещь запланированы, как минимум, в 500 населенных пунктах. Публичный порядок во время массовых мероприятий будут обеспечивать около 10 тыс. правоохранителей, из них 2 тыс. - военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Кроме того, глава Нацполиции акцентировал на необходимости налаживания четкого взаимодействия с органами местного самоуправления по планированию совместных мероприятий по безопасности. В то же время, работа ситуационных центров подразделений полиции в областях будет организована для постоянного мониторинга оперативной обстановки.

"Другая наша задача - обеспечить надлежащий контроль и реагирование на использование пиротехнических средств в местах скопления людей. Каждый год мы фиксируем огромное количество чрезвычайных происшествий, которые связаны с травмированием граждан. Особенно это касается продажи таких товаров несовершеннолетним, которые не умеют пользоваться ими и часто травмируются. Поэтому мы должны провести все профилактические меры для безопасности людей", - подчеркнул Клименко.

Во время совещания правоохранители обсудили и обеспечение публичной безопасности и правопорядка во время массовых мероприятий 1 января по случаю 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Сейчас запланировано проведение 50 мероприятий, участие в которых, согласно заявкам, примут около 10 тыс. граждан по всей стране.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве рассказали украинцам, как безопасно встретить Новый год.