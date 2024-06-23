По словам адвоката, последнее, что известно о местонахождении обвиняемого, это то, что он ушел в лес и с ним потерялась связь.

Киверцовский районный суд Волынской области приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Мужчина получил персональную повестку о призыве на военную службу, но в указанную дату и время в пункт сбора не пришел. Оснований для отсрочки у него не было.

На суде мужчина полностью признал вину, раскаялся, сообщает канал Аверс. Однако с приговором мужчина не согласился и подал апелляцию.

Апелляционный суд пока не принял решение по жалобе волынянина, поэтому он находится на свободе. Но на судебное заседание не явился. По словам адвоката, последнее, что известно о местонахождении обвиняемого, это то, что он ушел в лес и с ним оборвалась связь. Сколько времени он там находится - неизвестно. Общение со стороной уклониста происходит через его родственников.

Суды над уклонистами

2 июня в Чернигове осудили мужчину за уклонение от мобилизации и домашнее насилие.

4 месяца тому назад Черниговский районный суд учел искреннее раскаяние уклониста и назначил ему наказание в виде испытательного срока, но после этого он так и не появился в ТЦК. Поэтому Черниговский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и приговорил фигуранта к реальному сроку наказания.

Согласно новому приговору, уклонисту назначили наказание по ст. 336 и ст. 126-1 Уголовного кодекса, в виде лишения свободы сроком на три и один год.