По результатам проверки никаких санкций в отношении работников учреждения пока не применили, лишь обязали устранить нарушения в течение месяца.

В «Закарпатское учреждение исполнения наказаний» (№ 9), расположенное в Ужгороде, передавали алкоголь, телефоны и деньги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, ссылаясь на результаты проверки указанного учреждения.

В ведомстве отметили, что по факту обнародования в сети Интернет фотографий, на которых заключенные изображены с запрещенными в учреждении вещами – мобильными телефонами и алкогольными напитками – прокуратурой Закарпатской области была инициирована соответствующая проверка. Осуществляли проверку в учреждении прокуроры совместно с представителями Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

По информации пресс-службы, проверка показала, что работники учреждения допускали нарушения требований уголовно-исполнительного и другого законодательства, в частности в части обеспечения режимных требований.

«Установлено, что администрация учреждения не выполняла положения статей 7, 8 Закона Украины «О предварительном заключении» в части организации постоянного наблюдения за взятыми под стражу лицами и их раздельного содержания. Прокурорами зафиксированы случаи закрывания заключенными смотровых глазков своей одеждой, что препятствовало работникам УИН осуществлять визуальный контроль за их поведением. Кроме того, зафиксированы отдельные случаи содержания заключенных, которые впервые привлекались к уголовной ответственности, в одной камере с ранее судимыми», - добавили в прокуратуре.

Также отмечается, что прокуратура указала на необходимость выявления путей поступления на режимную территорию Закарпатского УИН № 9 запрещенных предметов и установления работников, причастных к этому.

«Сотрудниками прокуратуры также выявлен факт издания руководством УИН незаконного приказа, которым создана квалификационная комиссия, уполномоченная допускать новоназначенных работников учреждения без профессиональной подготовки к работе, связанной с использованием огнестрельного оружия», - добавили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая выявленные факты нарушений, прокуратурой внесены два указания по их устранению (в течение месяца) и недопущению в будущем, и отмене незаконного приказа и привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

В то же время в своем Телеграмм-канале закарпатский журналист Виталий Глагола написал, что в Ужгородский СИЗО (ГУ «Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№ 9)» - Ред.) передавали телефоны, алкогольные напитки и другие запрещенные вещи.

Он уточнил, что по результатам проверки, начальника Ужгородского СИЗО пока не увольняют, ни один работник СИЗО или руководство не наказаны, а прокуратура только требует устранить выявленные нарушения.

Нарушения в Ужгородском СИЗО: что предшествовало

28 июля журналист Виталий Глагола обнародовал информацию о том, что задержанным, которые находятся в Закарпатском учреждении исполнения наказаний (№ 9), передают запрещенные вещи - телефоны, алкогольные напитки и тому подобное. Он также обнародовал фотографии, на которых задержанные, которые должны находиться в одиночных камерах, сидят вместе за столом с напитками и едой.

Прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по факту использования работниками указанного учреждения служебного положения вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

На время проведения проверки руководителя учреждения отстранили от исполнения обязанностей.

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Автор: Наталия Петервари