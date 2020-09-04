Украина уже несколько месяцев живет в условиях карантина, введенного с целью противодействия распространению коронавируса.

В Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. На Донбассе продолжается борьба с масштабными пожарами.

Новый коронавирусный антирекорд

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 2723 человек – это новый суточный антирекорд для страны.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 130 951 человек. Из них 60 613 человек выздоровели, а 2 761 пациент умер.

Ситуация на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за сутки не было зафиксировано вражеских обстрелов. Тем временем продолжается ликвидация пожаров, возникших в Донецкой и Луганской областях.

Главные новости Украины: что важно знать 4 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская