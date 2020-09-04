Главные новости Украины 4 сентября 2020 / фото УНИАН
В Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. На Донбассе продолжается борьба с масштабными пожарами.
Новый коронавирусный антирекорд
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 2723 человек – это новый суточный антирекорд для страны.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 130 951 человек. Из них 60 613 человек выздоровели, а 2 761 пациент умер.
Ситуация на Донбассе
В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе за сутки не было зафиксировано вражеских обстрелов. Тем временем продолжается ликвидация пожаров, возникших в Донецкой и Луганской областях.
Новости Украины за 4 сентября 2020 / фото ГСЧС
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