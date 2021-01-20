Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло почти на 4,4 тысячи. В Минздраве дали совет украинцам, которые хотят платить деньги за вакцину от коронавируса.
Ситуация с COVID-19
В Украине за сутки обнаружили 4383 новых больных COVID-19.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1172038 украинцев, 900749 - выздоровели, 21258 - умерли.
Вакцинация украинцев от коронавируса
Министерство здравоохранения заявило о заинтересованности бесплатно вакцинировать от коронавируса все слои населения, поэтому украинцам не стоит делать прививки за свой счет в частных структурах.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения ООС на Донбассе за сутки зафиксированы два обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Главные новости Украины: что важно знать 20 января 2021
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