В Украине в настоящее время действует усиленный карантин, введенный с целью сдержать распространение коронавируса.

Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло почти на 4,4 тысячи. В Минздраве дали совет украинцам, которые хотят платить деньги за вакцину от коронавируса.

Ситуация с COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 4383 новых больных COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1172038 украинцев, 900749 - выздоровели, 21258 - умерли.

Вакцинация украинцев от коронавируса

Министерство здравоохранения заявило о заинтересованности бесплатно вакцинировать от коронавируса все слои населения, поэтому украинцам не стоит делать прививки за свой счет в частных структурах.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения ООС на Донбассе за сутки зафиксированы два обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Главные новости Украины: что важно знать 20 января 2021

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Автор: Алина Вишневская